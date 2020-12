Instagram-Überflieger Tom Klocker: Mit jedem Klick erfolgreicher

Es ist stockfinster um 5 Uhr an diesem eiskalten Montagmorgen, als für Tom Klocker der Arbeitstag beginnt. Mit dem Splitboard unter den Füßen, einer Stirnlampe am Kopf und seiner Foto-Ausrüstung im Rucksack geht es Schritt für Schritt hinauf auf den Penken auf über 2300 Metern in Mayrhofen. Ein Fotoshooting mit dem Zillertaler Freerider Roman Rohrmoser lautet sein heutiger Auftrag. Und der soll mit dem Sonnenaufgang am Berg über die Bühne gehen: Gut einen Kilometer von Rohrmoser entfernt, auf gleicher Höhe, wird Tom Klocker mit seinem Teleobjektiv dann Rohrmosers Ritt durch den Pulverschnee einfangen.