Virtuelle Festsitzung anlässlich 75 Jahre Nationalrat

Im Ausweichquartier des Parlaments hat am Dienstag die virtuelle Festsitzung anlässlich 75 Jahre konstituierende Sitzung des Nationalrats und Bundesrats in der Zweiten Republik stattgefunden. Mit der Konstituierung sei das Fundament für die Gewaltentrennung gelegt worden, „ein System von Checks und Balances“, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Ansprache.