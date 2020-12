Muttereralmbahn: TVB paktiert Verkauf, auch Kritik wurde laut

Nahezu zeitgleich stimmten am Dienstagabend die Gemeinderäte in Mutters und Götzens jeweils mehrheitlich für den Verkauf der Muttereralmbahn an die slowakische „Tatry Mountain Resort GmbH“. Vor allem in Mutters sorgte die Entscheidung für heftige Kritik. Die Fraktion „MuttersPlus“ rund um Klaus Hilber sieht im Verkauf fast nur Nachteile für das Dorf und spricht von einem zu niedrigen Verkaufspreis. Johannes Fritz von den Grünen betont, dass die Bürger „total gegen diesen Ausverkauf“ seien. Fritz beklagt mangelnde Transparenz über die Vorgänge und kündigt an, rechtliche Schritte gegen den Verkauf prüfen zu lassen.