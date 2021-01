Grüne in Mutters wollen erneut über Bahnverkauf abstimmen

Mutters – Die Muttereralmbahn wechselt Ende April den Besitzer. Der Tourismusverband Innsbruck als Hauptgesellschafter sowie die kleineren Gesellschafter, die Gemeinden Mutters und Götzens, haben bekanntlich Mitte Dezember dem Verkauf an ein slowakisches Unternehmen zugestimmt. Ganz unumstritten war diese Entscheidung in den Gemeinden nicht. So hat beispielsweise Johannes Fritz, Gemeinderat der Grünen in Mutters, bereits am Tag der Abstimmung angekündigt, gegen den Verkauf rechtlich vorgehen zu wollen.