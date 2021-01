Heer rückte in Lienz zum Schneeschaufeln auf Dächern an

Lienz, Matrei i. O. – Die Schneelast auf den Dächern in Osttirol liegt zum Teil im kritischen Bereich und darüber. In Lienz waren die zivilen Kapazitäten zur Räumung bereits ausgeschöpft, berichtete die Bürgermeisterin Elisabeth Blanik gestern auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. „Das Heizwerk der Stadtwärme Lienz ist eine kritische Infrastruktur“, stellte die Bürgermeisterin fest. „Rund 5000 Haushalte in Nußdorf-Debant und Lienz sowie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden direkt mit Wärme versorgt.

Bis Freitag nächster Woche stehen in Lienz 70 Frauen und Männer des Österreichischen Bundesheeres täglich für die Schneeräumung von den Dächern im Einsatz. Begonnen haben die Kräfte gestern beim Heizwerk, am Nachmittag nahmen weitere Einheiten aus Spittal a. d. Drau die Arbeit am Dach des Wohn- und Pflegeheimes in Lienz auf. „Wir haben zwar mit Fachleuten festgestellt, dass keine akute Gefahr besteht. Sollten aber weitere Niederschläge hinzukommen, könnte es gefährlich werden. Darum sorgen wir vor“, begründete Franz Webhofer, Leiter der Heime Osttirol, die Anforderung. In den nächsten Tagen unterstützen die Soldaten auch bei der Schneeräumung von den Dächern der Kindergärten, Schulen sowie von Wohngebäuden in der Stadt.