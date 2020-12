Impf-Kampagnenstart in allen EU-Staaten offenbar zeitgleich

Die Corona-Impfkampagne soll offenbar zeitgleich in allen EU-Ländern starten. Der genaue Termin stehe aber noch nicht fest, hieß es am Dienstag aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er informierte am Dienstag die Fraktionsvorsitzenden der französischen Nationalversammlung über die geplante EU-weite Impfkampagne. Die EU-Kommission plant derweil einem Medienbericht zufolge den Kauf von zusätzlichen 180 Millionen Corona-Impfstoffdosen.