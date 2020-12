Skigebiete: ÖVP-Hörl rudert zurück und lobt Kurz

Nach seiner harschen Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung wegen der geplanten Verordnung zur Öffnung der Skigebiete rudert der Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer und ÖVP-Abg. Franz Hörl nun zurück. Er dankte gegenüber der APA am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), „dem die Bedeutung des Tourismus stets bewusst war und ist“ und sprach von vielen schnellen und zielführenden Maßnahmen, die getroffen worden seien.

„Allen Widrigkeiten zum Trotz“ seien ebendiese Maßnahmen von der gesamten Bundesregierung auf den Weg gebracht worden, so Hörl. Am Vorabend hatte er im APA-Gespräch jedoch wenig Gutes über die Bundesregierung und den grünen Koalitionspartner zu sagen. Hörl sprach von einem „weiteren massiven Anschlag auf die Branche“ und von einer „tiefen Abneigung der Grünen gegen den Tourismus und eine spezielle gegenüber den Seilbahnen“. Auch seiner eigenen Partei unterstellte er, dass diese „offenbar keinen Einfluss“ auf den Regierungspartner habe.

Konkret bemängelte Hörl eine „ausbleibende Kommunikation vorab“ und „weitere Hürden“ für die Seilbahner. Der Bund würde nun „völlig überraschend von jedem Unternehmen weitere umfangreiche Risikoanalysen des Betriebs“ verlangen. Zudem solle der Betrieb geschlossener Fahrmittel - jetzt also auch bei Sesselliften mit Schutzhaube - nun auf die halbe Kapazität an Personen eingeschränkt werden. „Wenn man uns zusperren will, soll man es einfach sagen“, hielt er fest.

Die Nationalratsabgeordnete und Tourismussprecherin Barbara Neßler (Grüne) kann die „Rundumschläge“ von Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl wegen der Verordnung zur Öffnung der Skigebiete nicht nachvollziehen. Die Gesundheit der Menschen habe „höchste Priorität“, dafür brauche es eben Sicherheitskonzepte, meinte sie am Mittwoch in einer Aussendung. Zugleich wies sie den Vorwurf der Tourismusfeindlichkeit zurück, dies sei „gleichermaßen absurd wie falsch“, hielt sie fest.

Hörl meinte am Dienstag im APA-Gespräch, er könne den Betrieben ein Aufsperren „unter den Voraussetzungen dieser laufend steigenden Schikanen nicht mehr grundsätzlich empfehlen“. Dafür zeigte Neßler kein Verständnis, denn man dürfe hier die Einheimischen nicht vergessen. „Nach all den äußerst profitablen Jahren in den Skigebieten, in denen unsere Bevölkerung sehr mit den negativen Konsequenzen des Skitourismus - wie Megastaus an fast jedem Tag - konfrontiert war, will Hörl gerade der einheimischen Bevölkerung die rote Karte zeigen“, sagte die Tiroler Abgeordnete. „Nur weil diesmal kein maximaler Profit rauszuholen ist“, meinte sie.

Viele Familien hätten außerdem bereits Saisonkarten gekauft. Sie könne der Argumentation Hörls nicht mehr folgen, wenn dieser in einem „verbalen Rundumschlag nun die Seilbahnwirtschaft als besonderes Opfer herauskehren will“. Zudem habe es „selbstverständlich immer wieder Gespräche mit seiner Branche gegeben“.