Osttiroler Feuerwehrmann entwickelt Hochwasserschutz

Seit 35 Jahren engagiert sich der gebürtige Lienzer bei der Freiwilligen Feuerwehr. In den letzten Jahren gab es auch in Osttirol immer wieder Starkregen und in der Folge Überschwemmungen. „Da muss es etwas anderes geben als diese schweren Sandsäcke.“ Oberkofler machte sich Gedanken. „Das muss leicht und einfach sein, schnell herzunehmen und ebenso schnell wieder zu verstauen.“ Die plötzliche Arbeitslosigkeit bot dem findigen Feuerwehrmann in den letzten Monaten die nötige Zeit, einen neuartigen Hochwasserschutz zu entwickeln. Das Besondere daran: Säcke aus einer schweren Plane, wie sie etwa für Lkw Verwendung findet, werden bei Bedarf mit Wasser gefüllt und verschlossen. Dann kann man sie nebeneinanderlegen und stapeln, bis zu einer Höhe von etwa einem Meter. Seine Entwicklung hat Oberkofler inzwischen erfolgreich patentieren lassen.

„Wobei der Sack an sich nicht interessant für das Patent ist, sondern eine zusätzliche Folie, die damit verschweißt wird“, erklärt der Erfinder. „Ohrwaschl“ nennt Oberkofler diesen Zusatz, der erst die Funktion ermöglicht und verhindert, dass antreffendes Hochwasser die Säcke wegtragen könnte. Und zwar durch das Gewicht eben jenes Wassers, das über einen Garten- oder Feuerwehrschlauch in den Hochwasserschutzsack geleitet wird. Über Metall­ösen lässt sich ein Schutzwall aus vielen Säcken zusätzlich auch mittels Heringen auf abschüssigem Gelände verankern.

Der Dölsacher befindet sich mitten in der Gründung seines Unternehmens, wie er berichtet. Die Produktion müsse erst anlaufen. „Ich rechne mit einem Zeitaufwand von 15 Minuten für die Fertigung eines Sackes in der Größe von 400 mal 800 Millimetern.“ Die Kosten könnten pro Stück bei etwa 20 Euro liegen. Es wird auch größere Versionen für Feuerwehren geben. In der nächsten Zeit will Oberkofler jedenfalls jede freie Minute für die Fertigung verwenden. „Ich mache alles selbst, solange es irgendwie geht. Ich habe eine Familie und Freunde, die hinter mir stehen und mithelfen.“ Gefertigt und versandfertig gemacht werden die Produkte einstweilen in einer Garage.