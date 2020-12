Stadt Hall schiebt Wirtschaft in Krisenzeiten kräftig an

Große Projekte stehen im Stadtteil Schönegg an: Der insgesamt über 4 Mio. Euro schwere Neubau der Sportanlage soll 2021 starten (für die Baustufen 1 und 2 sind 1,1 Mio. Euro eingeplant), ebenso die Gebäudesanierung beim Kinderzentrum Schönegg: Hier sind allein 2021 über 1 Mio. Euro vorgesehen. Apropos Schule: Die VS Unterer Stadtplatz wird 2021 mit neuen Fenstern versehen (250.000 Euro), das Schulzentrum Hall mit einer Photovoltaikanlage (120.000 Euro). Der laufende Umbau der ehemaligen NMS Europa scheint mit 1,25 Mio. Euro im Budget auf – der Komplex in zentraler Altstadtlage wird ja für künftige Vermietungen adaptiert.

Beim Kindergarten Glashüttenweg und der Stadiontribüne Lend nimmt die Stadt Kaufoptionen wahr (dafür sind 2021 638.000 bzw. 941.000 Euro budgetiert). Rund 1,5 Mio. Euro fließen in den Straßenbau. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch die Hall AG leistet die Stadt einen Baukostenzuschuss von 500.000 Euro, verteilt auf drei Jahre. Trotz Krise bleibt auch das Kulturbudget stabil: So sind 100.000 Euro für die Adaption der Depoträume im Stadtmuseum vorgesehen – um so die früheren Museumsräume wieder für eine Nutzung freizuspielen.

Die Opposition, in den letzten Jahren stets geschlossen oder teilweise gegen den Voranschlag, stimmte diesmal dafür: GR Nicolaus Niedrist (Für Hall) vermisst zwar, genau wie die Grünen, Mittel für die Schaffung eines Kindergartens in der Fassergasse, seiner Kollegin Claudia Weiler fehlen Gelder für den Abriss der ehemaligen Sonderschule und des Turnsaals in der Altstadt. Es sei aber, so Niedrist, „grundlegend positiv, dass wir uns dazu gefunden haben, in sehr schwierigen Zeiten zu investieren“. StR Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) sieht heuer ebenfalls ein „anderes, besonderes Jahr“, in dem es nicht darum ging, „gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander zu arbeiten“. Auch StR Gerhard Mimm (SPÖ) begrüßt die Investitionen in die Infrastruktur, vor allem im Bildungsbereich.