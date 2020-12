Familiengeschichte und Ästhetik des Anderen

Innsbruck – „Nehmt es, wie es ist“, damit schloss die Großmutter ihre Memoiren. Sie hatte darin von der Flucht vor den Alliierten 1945 geschrieben, ebenso wie über ihre Sorge um die Familie und das Schicksal des Führers. Die Großmutter von Künstlerin Lena Ditte Nissen war bekennende Nationalsozialistin. In den Sechzigern übergab sie ihrer Familie jene Schriften, die in der Erinnerung der Nachkommen verstauben sollten. Ihre Enkelin allerdings verwehrte sich diesem Wunsch. Sie verwendete das Tagebuch, analysierte es in Workshops, teilte es mit anderen. Entstanden ist aus dieser Aufarbeitung der Familiengeschichte eine Videoinstallation, die Erzählung und Auseinandersetzung gelungen in Einklang bringt. Die Arbeit ist aktuell im Kunstpavillon der Tiroler Künstler:innenschaft zu sehen.

Ausführlich untersucht Ann­a Dasović etwa die Spätfolgen von Kolonialismus: Im beeindruckenden Langzeit-Projekt „Before the fall there was no fall“ taucht man tief ein in den umstrittenen Einsatz niederländischer Blauhelm-Soldaten in und um Srebrenica. Dasović zeigt Videomaterial des niederländischen Militärs, das den Soldaten zur Vorbereitung auf den Einsatz im Jugoslawien­krieg diente. In Übungen werden sie zu Schauspielern, die ihre Erfahrungen mit Einheimischen für nachkommende Soldaten reinszenieren. Die Neuen sollen lernen, wie mit „den Anderen“ umzugehen ist. Weiterverarbeitet hat Dasović die 100 VHS-Kassetten außerdem in „Episode 02: Surfaces“, einem Videoessay, das Vergangenheit mit der Gegenwart in Srebrenica verbindet. Spuren zeugen noch vom strukturellen Rassismus.