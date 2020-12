Vergangen, aber noch immer nicht Geschichte

Kitzbühel — Es war ein äußerst turbulentes Jahr für den Kitzbüheler Tourismusverband. Nicht nur, dass Corona massive Spuren im Tourismus hinterlassen hat, kam es im Oktober auch noch zu einem überraschenden Wechsel an der Spitze von Kitzbühel Tourismus: Obfrau Signe Reisch und Aufsichtsratsvorsitzender Josef Burger legten zeitgleich ihre Funktionen zurück. Beides war auch bei der Vollversammlung des Verbandes am Dienstagabend Thema.

Die geschäftsführende Obfrau Viktoria Veider-Walser fasste das abgelaufene Tourismusjahr in Zahlen und berichtete von einem sehr guten Winterstart 19/20 mit 8 % plus bis Ende Februar, bevor das jähe Ende kam. „Der Sommer war dann viel besser als vorher befürchtet", sagt Veider-Walser. Man war aber durch die unterschiedlichsten Reisesperren auf die Nahmärkte Österreich und Deutschland beschränkt. So konnte man im Juli und August bei Gästen aus Österreich sogar ein Plus von 12,8 Prozent verbuchen.