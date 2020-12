„Der Pate, Epilog“: Vergebung und Verdammnis

Seit seinem Erscheinen gilt der Nachzügler – er kam gut 18 Jahre nach dem oscargekrönten „Der Pate II“ in die Kinos – als vergessenswerter Versuch, alten Ruhm in neues Geld zu verwandeln. Wirklich gerecht wurden dem Film die vollmundige Ablehnung und der gehässige Spott meinungs­mächtiger Wichtigtuer nie.

Nun hat Coppola seinen finalen „Paten“ komplett überarbeitet. 350 größere und kleine Änderungen hat er vorgenommen und einen sperrigen Titel für diese Fleißaufgabe gefunden: „Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleon­e“. Am augenscheinlichsten anders ist der Beginn: keine langatmige Exposition mehr. Die brillanteste Neuerung kommt ganz am Schluss. Dazu nur so viel: Man muss gar nicht sterben, um tot zu sein. Dazwischen wirkt der Film nun weniger ziellos. Seine Tendenz zur Tragödie, zur großen Oper, wird deutlicher. Davon profitiert Al Pacinos Spiel. Sein Michael Corleone sucht Vergebung und findet Verdammnis. Darum ging es schon 1990. Jetzt lenkt weniger davon ab. Als Corleones Tochter hat Coppola damals seine eigene Tochter Sofia besetzt. Winona Ryder fiel kurzfristig aus. Sofia Coppola, inzwischen selbst Filmemacherin, wurde für ihre Darstellung durch die Gazetten geprügelt. Auch in der neuen Schnittfassung wirkt sie verloren. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Aber das lässt sich aushalten.