Entlaufene Vierbeiner: Erster Tiersuchverein sucht Bello und Maunz

Obwohl sich in dem vorgesetzten Behälter nur Haare befinden, kann Hündin Mia die Schnauze nicht davon lassen. Der Labrador schnüffelt so lange, bis er eine Fährte hat. Die Fährte, welche den ausgebildeten Suchhund zu dem entlaufenen Haustier bringen soll, an dessen Haaren, meist von einer Decke, er gerochen hat. Während Mia die Spur aufnimmt, folgt ihr Besitzer Markus Burkhardt mit der Leine an den bis dato noch unbekannten Ort.