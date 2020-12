Innsbruck – Magnus Roth, Pfarrer von Igls/Vill, hat schon im Herbst am Gotteshaus die schwarze Flagge gehisst, um auf die „unsoziale Regierungspolitik“ aufmerksam zu machen. Türkis-Grün will trotz erschütternder Bilder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln keine Familien in Österreich aufnehmen.