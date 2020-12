WAC zieht mit 2:0 gegen Amstetten in Cup-Viertelfinale ein

Der WAC ist am Mittwoch als dritter Fußball-Bundesligist ins Viertelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Die Kärntner setzten sich in der Lavanttal-Arena gegen den Zweitligisten SKU Amstetten in einer chancenarmen Partie mit 2:0 durch. Dominik Baumgartner traf in der achten Minute, Kapitän Michael Liendl (93.) zudem in der letzten Aktion. Damit führte die Truppe von Coach Ferdinand Feldhofer erstmals im laufenden Bewerb in der regulären Spielzeit die Entscheidung herbei.