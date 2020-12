Die gute Geschichte: Der Schulbesuch als Basis für eine bessere Zukunft

Hier gibt es auch eine katholische Diözese, die stark in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert ist. Über ein Netzwerk an Freiwilligen erfahren die Pfarren von Schicksalen einzelner Kinder und kümmern sich um sie. Dabei gibt es ein Projekt, das den Schwerpunkt hat, den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen.

Denn für die Schule entstehen Kosten und Gebühren, die sich nicht alle Eltern in Burkina Faso leisten können. Die Caritas Tirol unterstützt das Projekt organisatorisch und finanziell. Viele Kinder in diesem Projekt sind Waisenkinder oder solche aus Familien, deren Kinder die Schule aus Armut oder fehlendem Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bildung nicht besuchen. Das Projekt versucht, diese Kinder aufzufangen und ihnen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Dabei werden die Schulgebühren zur Gänze oder teilweise bezahlt.

Auch Naforé wurde in dieses Projekt aufgenommen. In ihrem Fall kommen zusätzlich Lebensmittel, Schuluniformen und Sportbekleidung sowie die Sicherstellung von Gesundheit und Hygiene dazu. Das ist nur unterstützend, in erster Linie geht es um eine ausreichende Schulbildung. Denn diese ist die Basis für eine gute Zukunft. Naforé ist dankbar: „Diese Hilf­e ist wirklich von unschätzbarem Wert. Sie ermöglicht uns, die Schulgebühren und das Schulmaterial zu bezahlen. Und wenn wir krank sind, bekommen wir medizinische Versorgung.“