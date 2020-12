Plattform 6020: Groteske Helme und gecrashte Leinwände

Innsbruck – Seit 1953 wird auf Initiative der Stadt Innsbruck Kunst gesammelt, inzwischen ist die Sammlung auf über 5000 Werke angewachsen. Und auch 2020 kamen Kunstwerke von 15 Tiroler Künstlerinnen und Künstlern dazu. Zu sehen sind diese aktuell in einer Ausstellung in der Plattform 6020 in der Innsbrucker Stadtbibliothek.