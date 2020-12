Roter Konter zu Grünen-Mandatar: „Es geht darum, die Aufgaben zu erledigen"

Wien – Grünen-Nationalratsmandatar Lukas Hammer hat in einem TT-Interview gesagt, innerhalb der SPÖ gebe es nicht immer Konsens in Sachen Klimaschutz. SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr lässt das nicht gelten: „Wir haben das Klimavolksbegehren unterstützt. Wir haben selbst als SPÖ-Mandatare Flyer für das Volksbegehren verteilt. Wir stehen also dahinter.“

Herr moniert: „Wir haben für 2021 keine CO2-Ziele definiert.“ Österreich sei wahrscheinlich das einzige Land in der EU, das nicht wisse, was es in ein paar Wochen an CO2 einsparen wolle. „Es geht darum, die Aufgaben zu erledigen.“