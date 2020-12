Reutte – Anwalt Michael Steskal, ehemals Vize-Bürgermeister, jetzt Gemeinderat in Reutte, und seine Lebensgefährtin lächelten nach der Verhandlung am Oberlandesgericht sichtlich erleichtert. Die Verurteilungen wegen Betruges sind nach einem halben Jahr vom Tisch – der Richtersenat hob die Entscheidung des Landesgerichts am Donnerstagvormittag auf. Beide wurden vom Vorwurf der unrechtmäßigen Bereicherung bzw. der Beihilfe freigesprochen.