Franziska Zahn (l. u.) hat sich in ihrer Masterarbeit auch mit möglichen Zukunftskonzepten für das Herrenhaus-Areal beschäftigt.

Absam, Hall – In der neuesten Ausgabe seines Podcasts richtet das Gemeindemuseum Absam den Fokus auf einen zentralen Ort in der für Tirol so prägenden Geschichte des Salzbergbaus – das Herrenhaus im Halltal.