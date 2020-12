„Einhundertzwölf Zillertaler Krapfen": Sagengestalten eine Zukunft schaffen

Tux – Die Fantasie ermöglicht uns Reisen in unbegrenzte Welten. Selbst in einer Zeit voller Verordnungen und Beschränkungen ist das eine Freiheit, die einem niemand nehmen kann. Eine fantastische Reise zu Papier gebracht hat neuerlich die Familie Fankhauser aus dem Alten Jöchlhaus in Madseit. Autorin Jutta Fankhauser veröffentlicht fünf Jahre nach ihrem Buch „Einhundertelf Zillertaler Krapfen“ nun die Fortsetzung der Abenteuer des kleinen Teufels.