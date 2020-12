Georg Hoblik ins Boot geholt: Medalp-Gruppe mit neuer Führung

„Operativ hat bei uns eine zweifache Bedeutung“, klärte Schranz auf. Hoblik werde definitiv nicht mit dem Skalpell arbeiten, sondern das Unternehmen auf einem kaufmännisch gesunden Kurs steuern. Neben dem Headquarter in Imst hat die Medalp weitere Standorte in Sölden, Innsbruck, Mayrhofen und neuerdings auch in Zell am Ziller.

Das Medalp-Team zählt 220 Köpfe, davon 35 Ärztinnen und Ärzte. Jährlich werden 25.000 Patienten betreut, davon 15.000 (10.000 Einheimische und 5000 Touristen) am Standort in Imst. Die Chirurgen bewältigen 3500 Operationen, also fast zehn OPs täglich. „Wir sehen uns als Partner der medizinischen Versorgung in Tirol“, hob Schranz hervor. Im Oberland arbeite man eng mit dem Zammer Krankenhaus St. Vinzenz zusammen. Weil derzeit „touristische Patienten“ fehlen, habe auch die Med-alp teilweise auf Kurzarbeit umstellen müssen. „Dass so etwas kommt, hätten wir nie gedacht“, so Schranz. (hwe)