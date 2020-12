Corona-Fonds für Vereine wird verlängert

„Der Sportverein, der Chor, die freiwillige Feuerwehr, die Umweltorganisation - all das sind Orte, an denen wir normalerweise viel Zeit verbringen, unsere Leidenschaft für eine Sache mit anderen teilen, Zusammenhalt spüren und Kraft für den Alltag schöpfen“, so Kogler. Köstinger nannte die Ehrenamtlichen „Rückgrat und Seele unseres Landes“. Ihre Arbeit sei unersetzbar. „Da viele gemeinnützigen Vereine angesichts der anhaltenden Coronakrise nach wie vor Hilfe brauchen und voraussichtlich auch im nächsten Jahr mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben werden, verlängern wir die NPO-Förderung bis Jahresende 2020 und auf das erste Quartal 2021.“ Danach werde man sehen, wie sich die Corona-Situation entwickle.

Mit heutigem Stand wurden rund 191 Mio. Euro ausbezahlt, wobei 39 Mio. Euro in den Sektor Sport flossen, 29 Mio. Euro in den Bereich Religion und kirchliche Zwecke, 25 Mio. Euro in Kunst und Kultur sowie 20 Mio. Euro in Gesundheit, Pflege und Soziales. Der Bereich Weiterbildung, Bildung und Wissenschaft erhielt 29,5 Mio. Euro, Feuerwehren wurden fast 14 Mio. Euro ausbezahlt. An sonstige Bereiche gingen rund 36 Mio. Euro. Bisher zugesagt wurden insgesamt rund 270 Mio. Euro.