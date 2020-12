Lockdown-Oper „L.I.T.A.N.I.E.S.“: Litaneien für das Danach

Caves Libretto umreißt ein ganzes Menschenleben, von der Geburt (etwa in „Litany of First Encounter“) hin zum Aufblühen eines Individuums („Litany of Blooming“) und dem Zerbrechen („Litany of Fragmentation“); und damit es nicht zu irdisch ist, enden die Litaneien auch erst im Danach, bis zur „Divine Presence“.

Richtig zu verorten sind Cave­s fantastische Reisen eigentlich schon vorher nicht: „Ther­e exists a moment in / There exists a moment in between / A moment in between / The waking horror / And the sleeping dream“, fleht die Stimme in „Litany of the Sleeping Dream“. Aber Spiritualität ist man von Cave ja gewohnt.