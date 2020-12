Die gute Geschichte: Auch der Enkel hilft eifrig mit

Imsterberg – „Vom Himmel auf Erden. Und noch mehr“ lautet der Leitspruch des fidelis-Magazins, das die 10.000 Mitglieder des Vereins des slw, der Sozialen Dienste der Kapuziner, fünfmal im Jahr erhalten. Das Blatt hat zum Ziel, in jeder Ausgabe berührende Lebensgeschichten zu erzählen, die Mut machen sollen.

Und der fidelis hat Tradition: Seit 1908 werden die Hefte vom slw an so genannte Förderinnen und Förderer geschickt. Diese verteilen die aktuelle Ausgabe dann im Dorf und legen dabei viele Kilometer zu Fuß oder auf dem Fahrrad ehrenamtlich zurück. Oft ist das auch gelebte Seelsorge, denn die derzeit rund 600 Förderinnen werden dabei von Leserinnen und Lesern in Gespräche verwickelt – besonders dann, wenn diese abgelegen wohnen und selten Besuch bekommen.