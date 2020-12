LH Günther Platter: 2020 war eine riesige Herausforderung für die Menschen, die Familien, die Kinder, die Ärzteschaft, alle Organisationen und natürlich auch für die Politik. In dieser außergewöhnlichen Zeit hatte ich sehr viele großartige Erlebnisse, wo ich den Zusammenhalt in der Bevölkerung gespürt habe. Besonders wahrgenommen habe ich das solidarische Tirol, vor allem in der ersten Phase, als die Betroffenheit noch größer war. Wir befinden uns jetzt in einer noch schwierigeren Situation, und das hat viele Gründe: Die Menschen sind ermüdet, es wird auf dem Rücken der Menschen viel zu viel politisches Kleingeld gewechselt, unterschiedliche Meinungen unter den Experten erschweren die Orientierung. Trotzdem möchte ich für mich persönlich von 2020 mitnehmen, dass die Tiroler Bevölkerung eine außerordentliche Wertehaltung hat, dass man die Pandemie gemeinsam meistern will.