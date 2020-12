Tirols LH Platter im Interview: „Söder auf Egotrip“, Nein zu Impfpflicht

Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter will zwar erst vor den Landtagswahlen 2023 bekannt geben, ob er noch einmal antreten wird. Im TT-Interview erklärt er aber, dass "nach diesem außergewöhnlichen Jahr mein Ehrgeiz und meine Motivation noch größer sind, für dieses Land als Landeshauptmann Verantwortung zu übernehmen". An seinem Regierungsteam will er festhalten: "Ich habe derzeit keine Veranlassung, Veränderungen vorzunehmen."