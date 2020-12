Innsbruck, Wien – Das will der Innsbrucker Vizerektor Bernhard Fügenschuh nicht auf den Studierenden sitzen lassen. Sie seien nicht einmal annähernd so faul, wie das von der Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer dargestellt werde, sagt er. Maurer, die früher einmal Vorsitzende der Studierendenvertretung (ÖH) war, hatte am Mittwoch im TT-Interview die von der Regierung geplante Einführung einer Mindeststudienleistung verteidigt und gesagt: „Ich weiß, dass mehr als die Hälfte aller Studienanfänger im ersten Jahr keinen einzigen ECTS-Punkt erreichen.“