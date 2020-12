Schönborn: Bitte nehmt Flüchtlinge aus Lesbos auf!

Kardinal Christoph Schönborn hat an Österreich appelliert, Menschen aus den Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. „Bürgermeister, Gemeinden, Pfarren haben ihre Bereitschaft erklärt, Familien bei uns aufzunehmen. Ich bitte darum!“ schrieb der Wiener Erzbischof am Freitag in seiner Kolumne für die Gratiszeitung „Heute“.

„Die Menschen in diesen Lagern haben fast immer dramatische Fluchtwege hinter sich. Die Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft hält sie aufrecht. Wir können nicht alles Leid der Welt lösen. Aber das Klopfen der Herbergsuchenden sollten wir nicht überhören. Jesus war einer von ihnen!“, schrieb der Kardinal weiter. Er verwies dabei auf den Besuch des Innsbrucker Bischofs Hermann Glettler in der Vorwoche auf der griechischen Insel Lesbos. Dieser habe die Zustände im dortigen Lager Kara Tepe als „erschütternd und katastrophal“ bezeichnet.

Zum „Internationalen Tag der Migranten“ am heutigen Freitag hatten sich bereits zuvor zahlreiche Organisationen zu den Zuständen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln zu Wort gemeldet und eine Aufnahme von Menschen in Österreich gefordert. Die Frage spaltet die Regierung bisher: Während sich die Grünen dafür aussprechen, stellt sich die ÖVP vehement gegen die Forderung.

„Die Bilder, die uns täglich von den Inseln erreichen, sind erschütternd und vor allem für die Kinder ist die Situation besonders belastend. Jeder einzelne Aufnahmeplatz kann das Leben eines schutzbedürftigen Menschen grundlegend verändern“, so der Appell von Christoph Pinter, Leiter des UNO-Flüchtlingshochkommissariates (UNHCR) Österreich, in einer Aussendung vom Freitag.

„Angesichts der humanitären Notlage auf den griechischen Inseln appellieren wir an die österreichische Bundesregierung, ebenfalls am europäischen Relocation-Programm teilzunehmen und für besonders schutzbedürftige Personen einen Ausweg aus ihrer Notlage zu bieten“, so Pinter.