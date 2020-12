Die Türen sind noch zu, aber das Tiroler Landestheater lebt

Innsbruck – Donnerstagabend in den Kammerspielen: Generalprobe. In Prä-Lockdownzeiten sind selbst letzte Durchläufe wie dieser keine Selbstverständlichkeit. Daher ist neben Technikern und Theatermitarbeitern auch eine Handvoll Journalisten aufgekreuzt, weitverstreut im Saal, eine Art „distance watching“ betreibend.

„Terra baixa“ erzählt eine knallharte Story, basierend auf einem Theaterstück aus Gasa Valgas katalanischer Heimat. Macht und Unterdrückung, Intrige und Mitläufertum, kurz: menschliche Abgründe reihum prallen auf Herzenswärme, bedingungslose Liebe und den Freiheitsdrang des Individuums Mensch. Was hier so philosophisch klingt, wird in Gasa Valgas getanzter Version von „Terra baixa“ dramatisch zugespitzt, im Pulsschlag von berührend schöner katalanischer (Volks-)Musik.

Viel größere Häuser wie die Wiener Staatsoper lassen Stars wie Anna Netrebko vor leeren Rängen auftreten, um Programm wenigstens via TV oder Streaming zu bieten. Im Landestheater ist das aber kein Thema. Der nur an einem Abend verfügbare Livestream zu „Alter Ego“ Ende November bleibt die Ausnahme. Die Kosten für eine filmische Übertragung, die den erforderlichen Ansprüchen gerecht würde, wären zu hoch. So gibt es zwar Leben im Tiroler Landestheater – allerdings vorerst weiterhin in Form einer geschlossenen Gesellschaft. (mark)