Innsbruck – Der Rentner im Zentrum von Ellmau ist „stolz auf den Sepp“. Im Ort kenne den neuen Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) jeder. Mit Sternen habe er selbst es nicht so: „Hin und wieder habe ich welche gesehen, wenn ich zu viel erwischt habe.“ Peter Moser, Tourismus-Manager von Ellmau, bastelt an einer erweiterten Werbelinie: „Der Sepp soll uns ein Bild aus dem All geben, auf dem Ellmau herangezoomt wird“, sagt er. Moser zieht den Hut vor dem Bergbauernbub: „Der Sepp ist gewaltig, mit Zielstrebigkeit hat er es direkt von Ellmau ins Weltall geschafft. Was für eine Story!“