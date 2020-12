Ein Schlussakkord, getragen von politischen Dissonanzen

Innsbruck – Die Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) aus dem Jahre 2014/15 sei mit der heutigen nicht mehr vergleichbar. Ein Restrukturierungsprozess sei gestartet und halte an – auch, um die TSD auf neue Aufgaben im Dienste der Tiroler Soziallandschaft auszurichten und vorzubereiten. Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne), die für die ausgegliederte Flüchtlingsgesellschaft des Landes verantwortlich zeichnet, zugleich aber von ihrer Vorgängerin Christine Baur geerbt hatte, gab sich gestern auch nach einer mehrstündigen Debatte über den vorliegenden Schlussbericht des Untersuchungsauschusses zu den TSD von ihrem eingeschlagenen Kurs mehr als nur überzeugt.

Über Stunden beherrschte gestern der TSD-Bericht den Landtag. Weniger aber die Regierung. Die schwarze Riege glänzte durch Abwesenheit – lediglich LHStv. Josef Geisler war von Debattenbeginn an dabei, nach drei Stunden gesellte sich schließlich Landeshauptmann Günther Platter dazu. In der Diskussion selbst ging es auch um inhaltliche Fragen, deren (Nicht-)Beantwortung und die Erkenntnisse im U-Ausschuss daraus. Über weite Strecken dominierte aber lediglich ein Leitmotiv den politischen Disput: die Abrechnung zwischen Opposition und Regierung im Allgemeinen und zwischen der Opposition und den Grünen im Speziellen.

„Kontrolle und Transparenz sind in der DNA der ÖVP nicht enthalten.“ – Markus Abwerzger (Klubobmann FPÖ)

„Die Grünen sind mit der TSD an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert.“ – Dominik Oberhofer (Klubobman NEOS)

Kaum ein Vergleich brachte die Antipoden in der ges­trigen Debatte besser zum Ausdruck als das Fazit von Hermann Kuenz (VP) bzw. Markus Sint (Liste Fritz). Während der eine Shakes­peare-zitierend von „Viel Lärm um nichts“ sprach, sah der andere nichts weniger als „eine Sternstunde der Tiroler Demokratie“. Der Kampf um die Deutungshoheit, ob der U-Ausschuss nun ein Erfolg oder Misserfolg war, wurde mit harten Bandagen geführt. Die Opposition ist von Ersterem überzeugt. Im März 2019 eingesetzt und im Juni 2020 – per Mehrheitsbeschluss – vorzeitig zu Ende, gebar er keine neuen Erkenntnisse, so LA Michael Mingler (Grüne).