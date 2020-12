Covid-19 drei Mal so tödlich wie Grippe

Eine Corona-Erkrankung ist fast drei Mal so tödlich wie eine Grippe: Das fanden Forscher bei der Auswertung von mehr als 135.000 Patienten-Daten in Frankreich heraus. Von ihnen wurden 89.530 in diesem März und April mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Von diesen Patienten starben mehr als 15.000 oder 16,9 Prozent. An Grippe starben im Winter 2018/2019 mehr als 2.600 Menschen bei insgesamt 45.800 Erkrankten. Das entsprach einer Quote von 5,8 Prozent.