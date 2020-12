Sondersitzung zum Gratisparken in Innsbruck

Innsbruck – Von wegen Lockdown. Von wegen Weihnachtsruhe. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi ruft am 29. Dezember zur Sondersitzung des Gemeinderats. Um 9 Uhr werden sich die Mandatare in der Messe treffen und neben einem Bericht des Stadtchefs nur einen weiteren Tagesordnungspunkt behandeln: die Verlängerung der Aufhebung der Parkraumbewirtschaftung in den Kurzparkzonen an Samstagen bis 30. April 2021.