Mandatare kritisieren die neuen Ampeln in St. Johann

Die für den Pilotversuch zusätzlich angebrachten Ampeln auf der Lofererstraße in St. Johann sind nicht unumstritten.

St. Johann i. T. – Das tirol­weite Pilotprojekt ist erst seit Kurzem in Betrieb, schon gibt es heftige Kritik an den neuen Ampeln entlang der Lofererstraße in St. Johann. Gemeinderätin Christine Bernhofer (SoLi) bemängelte die mangelhafte Beschilderung der Ampeln, die derzeit für ca. 15 Sekunden auf Rot schalten, um Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, auf die vielbefahrene Durchzugsstraße einzufahren. Mittlerweile wurden aber eigene Hinweisschilder angebracht.