Bresnik und Thiem streben Vergleich in Rechtsstreit an

Bei der ersten Tagsatzung im Justizpalast einigten sich Thiem und Bresnik am Freitagnachmittag auf Vergleichsgespräche, die von einer richterlichen Mediatorin geleitet werden. Diese sollen in der letzten Februarwoche über die Bühne gehen - ohne die Anwälte der beiden Kontrahenten. Das hatte Bresniks Rechtsvertreter Gottfried Korn angeregt: „Anwälte vergiften in einer solchen Situation nur. Ich will nicht dabei sein. Weil ich weiß, dass ich in spätestens fünf Minuten meinem Freund Doktor Ainedter (Manfred Ainedter, der Rechtsvertreter Thiems, Anm.) den Schädel einschlag‘.“