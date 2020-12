Finanzen in schwierigen Zeiten: „Altbewährtes auf den Prüfstand stellen“

Wien –Auch in Hinblick auf das Thema Geld glich das zur Neige gehende Jahr einer Achterbahnfahrt. Der Österreichische Verband Financial Planner­s hat darum vier finanzielle „Neujahrsvorsätze“ definiert:

Neben dem Check der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit sei es auch lohnenswert, langjährige Vereinbarungen zu prüfen und eventuell bessere Möglichkeiten auszuloten So rät Finanzberater Guido Küsters, auch langfristige Kreditvereinbarungen zu überdenken. Hier lasse sich – unter Umständen auch mit einem Wechsel der Bank – sehr viel Geld sparen. Aktuell seien die Zinssätze so günstig wie noch nie, und wer jetzt einen Fixzinssatz für einen längeren Zeitraum, wie fünf oder zehn Jahre, neu festlegt, profitiere. Auch kurzfristige Entnahmemöglichkeiten zu prüfen lohne sich, schließlich kann es sein, dass man plötzlich eine größere Summ­e benötigt. Wichtig sei auch, die eigenen Nachlasspläne in Ordnung zu bringen. „Die aktuelle Krise hat bei vielen dazu geführt, die Bestimmungen in ihren Testamenten neu zu überdenken“, so Küsters.