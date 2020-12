Innsbruck –Landestheaterchef Johannes Reitmeier nennt es, in Anlehnung an das trojanische Pferd der griechischen Mythologie, „ein Danaergeschenk“: außen hui, innen pfui. Gemeint ist jenes Packerl, das die Bundesregierung dem Kultursektor unter den Christbaum legt. Kulturveranstaltungen sind nach dem dritten Lockdown ab 18. Jänner 2021 wieder möglich, doch die begleitenden Auflagen haben es in sich.