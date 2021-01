TT-Umfrage zeigt: Leistbarer Wohnraum brennt Tirolern trotz Corona unter Nägeln

Über Jahrzehnte dominierte kaum ein anderes Thema den politischen Alltag in Tirol so, wie es das Verkehrsthema getan hat. In erster Linie war und ist das dem Lkw-Transit geschuldet. Doch in den vergangenen Jahren rückten auch immer mehr der Individualverkehr und damit gleichzeitig der Ausbau im öffentlichen Personennahverkehr in den Mittelpunkt des politischen Handelns.

Die Corona-Krise rüttelt nun an dieser Reihung. Und zwar kräftig. In der TT-Umfrage (siehe Grafik und Faktbox rechts) rutschen die Verkehrsthemen in der Prioritätenreihung massiv nach unten. Sahen 2019 noch 56 Prozent der befragten Tirolerinnen und Tiroler eine Verstärkung des Kampfs gegen den täglichen Verkehrskollaps (Nr. 2 hinter der Forderung nach mehr leistbarem Wohnraum) als dringliche Aufgabe der Landesregierung an, so sind dies 2020 nur noch 31 Prozent. Ein Minus von 25 Prozent!

Mit eine Rolle spielen mag hier das Faktum, dass der Individualverkehr in Corona-Zeiten massiv zurückgegangen ist – Stichwort: Reisewarnungen. Waren 2019 noch tirolweit an den Hauptverkehrsrouten großflächige Abfahrverbote nötig, um Pkw-Autobahnfluchtverkehr hintanzuhalten, so mussten diese 2020 lediglich rund um Reutte neuerlich erlassen werden. Der Lkw-Transit hält indes nahezu ungebrochen an. Erst mit Jahreswechsel traten deshalb Verschärfungen beim Euroklassen- und Nachtfahrverbot in Kraft.