Haie auf der Erfolgswelle: „Im Moment springt die Scheibe für uns

Innsbruck – „Es war ein enges Match, Goalie Tom McCollum hatte einen super Tag, aber das Spiel ist vorbei. Wir müssen Bratislava im Fokus haben. Unter ihrem neuen Coach haben sie zuletzt gute Leistungen gezeigt, sie sind ein gutes, starkes Team“, wusste HCI-Chef­trainer Mitch O’Keefe, dass man sich beim dichten Programm in der ICE Hockey League nicht auf den Lorbeeren des Auswärtssieges in Klagenfurt ausrasten kann.

Der Dezember scheint im Haifischbecken derzeit aber ein goldener Monat zu sein: Fünf Siege aus sieben Spielen und vier volle Erfolge in Serie schwemmten die offensivstarke Innsbrucker Mannschaf­t mit positivem Torverhältnis auf Platz sechs der Tabelle vor. Den fünften Sieg in Serie nimmt man im dritten Saisonduell mit Aufsteiger Bratislava – die ersten beiden Partien gegen die Slowaken gingen verloren – im nächsten Geisterspiel in der Tiwag-Arena heute ins Visier.