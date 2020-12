Raiders kehren in die AFL zurück: Einen Schritt zurück, zwei vor?

Innsbruck –Ein Jahr ohne Football in Österreich soll es nicht mehr geben. Das untermauerte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck bei der gestrigen Online-Pressekonferenz. In drei Monaten soll der Football wieder durch die Stadien fliegen. Allerdings unter anderen Voraussetzungen. Der AFBÖ präsentierte gestern ein Zwei-Jahres-Konzept.

Es war so etwas wie ein Schuldeingeständnis, als Präsident Eschlböck ausholte: „Im Nachhinein war es nicht gut, den Teams freigestellt zu haben, ob sie spielen wollen oder nicht.“ So wurde die Saison zu einem Duell zwischen den Graz Giants und den Vienn­a Vikings degradiert. Zu früh hatte man sich gegen ein­e Durchführung entschieden – das Tiroler Unterhaus (Fußball) konnte nahezu problemlos die Herbstrunde absolvieren. Die Folgen spüren vor allem die kleinen Football-Clubs: Spieler wanderten ab.

Beim Blick auf übermorgen darf aber nicht das Morgen vergessen werden. Und da steht aktuell die Frage nach den Testungen im Raum: Wie oft und wer kommt für die Anti­gen-Tests (6,70 € pro Stück) auf? Eschlböck: „Wir werden anfangs sicher mehr testen, um zu schauen, wie das alles läuft. Wir sprechen beim Football ja von der größten Teamsportart.“ Allein die Kampfmannschaften bestehen aus über 40 Spielern. Auch Zuschauer will Präsident Eschlböck wieder in den Stadien begrüßen. Angepasst an die Möglichkeiten vor Ort: „750 Fans auf der Hohen Warte sind nicht dasselbe wie am Innsbrucker Tivoli.“