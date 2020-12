Mehr Corona-Testmöglichkeiten in Wien, NÖ und der Steiermark

Die drei Wiener Teststraßen sind vor den Weihnachtsfeiertagen stark frequentiert. Wer einen Corona-Schnelltest dort absolvieren möchte, hat nun auch beim Stadion die Möglichkeit dazu. Bisher war dies nur beim Austria Center (ACV) der Fall. Dort sorgten Gruppen zuletzt für Staus bei den Drive-Ins. Auch in Niederösterreich wurden die Möglichkeiten für die kostenlosen Corona-Untersuchungen ausgeweitet. Mehr Kapazitäten und einen großen Andrang gibt es auch in der Steiermark.

Für die Schnelltests beim Stadion in Wien ist eine Terminvereinbarung nötig. Aber auch PCR-Tests werden dort durchgeführt, wobei etwa Reiserückkehrer als Zielgruppe gelten. Hier muss man auf Ergebnisse jedoch bis zu 48 Stunden warten. Dass die Schnelltests begehrt sind, hat sich am Wochenende beim ACV gezeigt. Bei den Testboxen im Garagenbereich kam es zu massiven Staus - was nicht nur am großen Andrang lag, sondern vor allem an dem Umstand, dass man inzwischen auch Anmeldungen für Familien bzw. Gruppen tätigen kann.

Laut Rathaus wird dabei von den Besuchern mitunter vergessen, die Daten aller Anreisenden vorab ins System einzutragen. Die zeitraubende Erfassung der Informationen muss in diesen Fällen erst unmittelbar vor dem Test vorgenommen werden, was zu Verzögerungen führt. Empfohlen wird dringend, die Eintragung schon bei der Anmeldung zu erledigen. Nicht ganz so heftig war der Andrang im ACV bei den „Walk-Ins“ im Foyer. Dort wurden nun auch zusätzliche Testlinien eröffnet.

Die Coronachecks sind jedenfalls bereits gut gebucht: Allein für das Austria Center sind laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bis zum 7. Jänner bereits mehr als 80.000 Termine vergeben worden. Im Stadion, wo erst heute die ersten Zeitslots bereitgestellt wurden, sind es schon mehr als 5.000 Buchungen. Für den 23. und 24. Dezember wurde die Zahl der Anmeldungen bei diesen Standorten mit rund 35.000 beziffert.

Die dritte Teststraße befindet sich auf der Donauinsel, wobei dort keine Schnelltests absolviert werden können. Das Angebot richtet sich unter anderem an Personen mit Symptomen, wobei diese jedenfalls mit dem Auto zur Station kommen müssen.

Auch in Niederösterreich wurde die Kapazität für die seit Montagfrüh laufenden kostenlosen Corona-Untersuchungen ausgeweitet. An den fünf Standorten im Bundesland werden nach Angaben des Bundesheeres anstatt der geplanten zehn nunmehr 21 Teststraßen angeboten. Begründet wurde dieser Schritt mit dem „großen Interesse“. Bis zum Vormittag wurden nach Angaben des Dashboards von Notruf Niederösterreich mehr als 35.000 Anmeldungen registriert.

An den Stationen in Amstetten, Korneuburg, St. Pölten, Wiener Neustadt und Zwettl werden bis zum (morgigen) Dienstag 250 Soldaten sowie zivile Bedienstete des Bundesheeres eingesetzt. Ursprünglich waren 170 geplant gewesen. „Wir sind in der Lage, unsere Kapazitäten schnell an die Erfordernisse anzupassen“, betonte Militärkommandant Martin Jawurek.

Kostenlose Antigentests sind am Montag und Dienstag jeweils von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr möglich. Positive Resultate werden - wie schon bei den zuvor abgewickelten flächendeckenden Untersuchungen - mittels PCR-Test an einer der Drive-in-Stationen im Bundesland überprüft.

Der Auftakt der Impfungen gegen das Coronavirus wird in Niederösterreich unterdessen bereits am Sonntag und somit einen Tag früher als ursprünglich geplant stattfinden. „Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest ist das eine sehr gute Nachricht“, hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag fest. Die ersten Vakzine sollen in Pflegeheimen und Kliniken zur Anwendung kommen.

Drei Tage vor Weihnachten werden an mehreren steirischen Standorten noch kostenlose Corona-Massentests für die Bevölkerung angeboten. Der Andrang zu den Terminen war im Vorfeld groß, daher kamen Montagfrüh viele auch ohne Termin direkt zu den Standorten in Bruck/Mur, Liezen, Gleisdorf, Judenburg und Graz zur Messehalle. Bei letzterer hatte sich am Vormittag bei einem Lokalaugenschein eine mehr als 100 Meter lange Warteschlange mit etwa 100 Testwilligen gebildet.

An allen Standorten galten ursprünglich die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie am 23. Dezember von 8.00 bis 13.00 Uhr. Wegen der hohen Nachfrage wurden nun aber die Testzeiten am Mittwoch bis 18.00 Uhr ausgedehnt. Weiters wird ab Dienstag auch die Stadtgemeinde Leibnitz gemeinsam mit der Gemeinde Wagna im Schulzentrum Leibnitz einen zusätzlichen Standort mit zwei Testspuren betreiben.