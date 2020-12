Skistreit um die FFP2-Maske: „Weiterer Schlag in unsere Magengrube“

Der Start in die Wintersaison wird von einer Debatte über die Schutzmasken überschattet. © Thomas Boehm / TT

Innsbruck – „Welt- und lebensfremd.“ So lauten die überwiegenden Kommentare zur vorliegenden Verordnung für die Öffnung der Skigebiete am 24. Dezember. Schließlich muss in allen Aufstiegshilfen wie Gondelbahnen und Sesselliften, aber auch am Schlepplift die höherwertige FFP-2-Schutzmaske getragen werden. Ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz (Stoffmaske, Halstuch) reicht nicht aus.

„Die heimischen Seilbahnen werden damit schlechtergestellt als die öffentlichen Verkehrsmittel. Mir muss jemand einmal erklären, was der Unterschied zwischen der Beförderung mit einer Gondel oder mit einer U-Bahn in Wien ist“, spricht der Obmann der Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer Franz Hörl von einer Schikane. Die Seilbahner hätten sich in den vergangenen Wochen unheimlich bemüht, alle Sicherheitskonzepte ausgearbeitet und in den Schutz der Skifahrer investiert, kann der ÖVP-Nationalrat die verschärften Auflagen für seine „ohnehin schwer gebeutelte“ Branche nicht verstehen.

„Wir wollen für die Einheimischen aufsperren. Zuerst hat man uns wochenlang hingehalten, jetzt wirft man uns erneut Prügel vor die Füße.“ Hörl findet das „alles einfach nicht mehr fair“ und zweifelt an der Expertise der „für solche Verordnungen verantwortlichen Personen“. Er weiß deshalb nicht, ob auch alle Skigebiete am 24. Dezember aufsperren.

© APA

Die ÖVP-Landeshauptleute aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg, Günther Platter, Markus Wallner und Wilfried Haslauer, drängten in den vergangenen Tagen noch auf ein Umdenken. Gestern schien es, als würde die Bundesregierung einlenken. Doch vergeblich. Die Unterstützung in Wien war enden wollend. Doch bis zum heutigen Beschluss der Verordnung im Hauptausschuss des Nationalrats wollen die Länderchefs die Hoffnung nicht aufgeben. Schließlich hat das auch einen praktischen Grund: Offenbar sollen nicht genügend FFP-2-Masken vorhanden sein.

