Antigentests: Ärztekammer warnt vor Sorglosigkeit

Für den Leiter des Einsatzstabes des Landes, Elmar Rizzoli, gilt es in den nächsten Tagen, vor allem die logistische Herausforderung zu bewältigen. Schließlich wird das Angebot überdurchschnittlich angenommen. Wie auch in den anderen Bundesländern. „Wir versuchen, die Kapazitäten bestmöglich auszudehnen und bitten interessierte Personen, sich immer wieder flexibel und aktuell auf www.tiroltestet.at zu informieren, da Kapazitäten kurzfristig wieder frei werden können – kurzfristige Absagen werden vielfach über die Gesundheitshotline 1450 storniert und Termine werden umgebucht.“

Wegen des großen Andrangs wurden die Kapazitäten an den Standorten Wörgl und Telfs jetzt erweitert: In Wörgl wird ab heute direkt neben dem Antigen-Testbus zusätzlich in einem Zelt der Feuerwehr abgestrichen. In Telfs steht bis zum Heiligen Abend statt des Antigen-Testbusses der Rathaussaal für eine Abnahme von Antigen-Tests zur Verfügung.