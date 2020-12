Der Österreichische Verband der Blasmusik feiert den 70er

Innsbruck – Am 4. März 1951 wurde im Hotel „Weißes Kreuz“ in Innsbruck der Österreichische Blasmusikverband gegründet. Mittlerweile zählt er 2163 Vereine in Österreich mit über 110.000 Mitgliedern. Dieses 70-Jahr-Jubiläum soll im kommenden Jahr gebührend gefeiert werden. Bei der Auftaktveranstaltung am 4. März wird eine Kurzfassung der Jubiläums-Chronik präsentiert. Der anschließende bunte Jahresreigen ist von den verschiedenen Facetten der Blasmusik geprägt. Beim „Tag der Blasmusik“ am 2. Mai wird gemeinsam bei unzähligen Veranstaltungen in ganz Österreich das Jubiläum gefeiert. Im Oktober findet das Jubeljahr in Grafenegg in Niederösterreich bei einem Festkonzert seinen Abschluss. Das Jahresprogramm und aktuelle Informationen werden auf der Jubiläums-Website www.2021.blasmusik.at, im Fachmagazin Blasmusik und dem Blasmusikstudio der ÖBJ vorgestellt.