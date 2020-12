Zu Weihnachten gibt es für Erler ein Future in Tunesien

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Ansteckungsgefahr müssen die Tennisspieler in die „Bubble“, eine Blase, die so gut wie keinen Kontakt nach außen zulässt. Für gewöhnlich platzt eine solche „Bubble“ (im positiven Sinn) nach einer Turnierwoche mit der Abreise. Nicht so in Monastir.

Aufgrund der zahlreichen Verschiebungen und Absagen sind hier seit Ende November fünf ITF-Turniere der M15-Kategorie (15.000 US-Dollar Preisgeld) in Folge geplant. Erler selbst schlägt heute beim vierten Bewerb auf, spielt in Runde eins gegen den Deutschen Vincent Knoess. In der Vorwoche erreichte der 497. der Weltrangliste das Endspiel und gewann mit dem Burgenländer David Pichler das Doppel. Eine solche Woche voller Erfolge vergeht schnell – ganz anders waren die beiden Wochen zuvor, an denen bereits in Runde eins das Aus kam.