Innsbruck – Es war zu viel. Der Ansturm sprengte fast die Möglichkeiten, in Corona-Zeiten eine sichere Sport­ausübung zu ermöglichen. Bereits vor der Kasse der Olympiaworld wurde die Schlange der Eislaufwilligen am vergangenen Wochenende immer länger. Der Babyelefant wurde regelrecht zerdrückt, die Maske blieb bei vielen in der Tasche stecken. Corona war anscheinend in Vergessenheit geraten. Daher schrillten bei Verantwortlichen der Olympiaworld und im Rathaus gleichermaßen die Alarmglocken. Und gestern stand dann plötzlich das gesamte öffentliche Eislaufen auf Messers Schneide. Meldungen und Vermutungen, dass mit 24. Dezember in Innsbruck die städtischen Eisflächen gesperrt werden, machten die Runde.