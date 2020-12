Die Unterführung macht die Reschenstraße in Prutz kreuzungsfrei.

Prutz – Schon in den 80ern kämpfte die Gemeinde Prutz für eine Verkehrslösung an der Reschenstraße, erinnert sich Bürgermeister Heinz Kofler. „Der Gemeinderat hat 1988 beschlossen, dass die damalige Prutzer Nationalrätin Regina Heiß im Verkehrsministerium intervenieren soll.“ Das Projekt wurde in den 90er-Jahren mit 35 Millionen Schilling beziffert – und war den Verantwortlichen damit aber zu teuer.