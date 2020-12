2000 junge Männer mehr für Bundesheer und Zivildienst

Stellung beim Bundesheer (in Zeiten vor Corona): Ein Teil der bisher untauglichen jungen Männer soll künftig ebenfalls Dienst machen.

Wien – Die Zahl der Wehr- und Zivildiener sinkt, die Aufgaben werden aber nicht weniger. Die ÖVP-Ministerinnen Klaudia Tanner (Verteidigung) und Elisabeth Köstinger (Zivildienst) wollen daher auch einen Teil jener Männer, die bisher untauglich waren, für den Dienst heranziehen. Sie hoffen, mit der „Tauglichkeit neu“ rund 2000 Wehr- und Zivildiener pro Jahr zusätzlich rekrutieren zu können. SPÖ, FPÖ und NEOS sind skeptisch und lehnen ab. Aber auch David Stögmüller, Wehrsprecher der Grünen, zweifelt an den Zahlen: „Ich glaube nicht, dass diese Maßnahme den gewünschten Effekt haben wird.“

Bereits die türkis-blaue Regierung wollte an den Kriterien für die Tauglichkeit drehen. Im Programm der türkis-grünen Regierung ist jetzt von einer „Teiltauglichkeit“ die Rede. Im Frühjahr bestätigte der Ministerrat dieses Vorhaben.

„Für jeden Grundwehrdiener wird einzeln entschieden, was er körperlich und psychisch kann und was er nicht kann.“ – Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin)

Offiziell heißt das Projekt jetzt „Tauglichkeit neu“ – oder „Grundwehrdienst nach Maß“, wie Tanner meinte. Wie bisher wird es neun Stufen geben, 2 oder höher bedeutet tauglich. Neu ist, dass die Kriterien für Stufe 2 gesenkt werden. Die Verteidigungsministerin nannte als Beispiel einen sportlichen Mann, der wegen einer Schulterverletzung nicht mit dem Sturmgewehr schießen kann. Als Kraftfahrer könne man ihn aber einsetzen – voll taugliche junge Männer würden so für anspruchsvollere Aufgaben freigespielt. Köstinger will die weniger tauglichen Zivildiener für Büroarbeiten oder Botengänge einsetzen.

Gelten sollen die neuen Regeln ab Jänner – außer für jene Stellungspflichtigen, deren Musterung heuer wegen der Pandemie verschoben wurde. Die Umsetzung erfolgt per Erlass der Verteidigungsministerin. Eine gesetzliche Anpassung gibt es nicht.

Tanner beruft sich dabei darauf, dass auch bisher die Tauglichkeit immer so festgelegt worden sei. Für ein Gesetz fehlt ihr aber auch das Okay des grünen Koalitionspartners. Dessen Wehrsprecher David Stögmüller wollte die Erweiterung der Tauglichkeit u. a. mit einer besseren Bezahlung für Rekruten und Zivildiener verknüpfen. Zumindest eine seit Jahren überfällige Anpassung an die Inflation wäre nötig, sagte er zur TT.