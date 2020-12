Der Biber legt seinen Bau gerne an ruhigeren Stellen des Inns an.

Kufstein – Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind – im Advent haben auch die Tiroler Biberbeauftragten alle Hände voll zu tun. Ob am Schwarzsee, an der Weißache oder am Inn: Bissspuren an Bäumen entlang von Gewässern fallen dieser Tage besonders auf.